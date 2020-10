Imprezy i konferencje przeniosły się do sieci

Prawie dziewięciokrotnie wzrosła w czasie pandemii liczba eventów, w tym konferencji organizowanych online lub w modelu hybrydowym (gdy można w nich uczestniczyć bezpośrednio albo przez internet) - wynika z danych firmy ClickMeeting, która rozwija e-platformę do wideokonferencji i webinarów.

Według danych firmy, na dostarczanej przez nią platformie, w tym roku odbyło się w Polsce o 787 proc. więcej dużych wydarzeń niż w 2019 r. Na świecie ten wzrost wyniósł 186 proc.

Jeszcze większy był wzrost liczby uczestników, bo eventy w formie online lub hybrydowe przyciągają od 40 proc. do nawet 250 proc. więcej osób niż te same wydarzenia organizowane wcześniej w formacie stacjonarnym.

– Bez wychodzenia z domu można zostać prelegentem lub słuchaczem konferencji niezależnie od tego, gdzie akurat się przebywa. Dodatkowo jest to oszczędność pieniędzy w porównaniu do wydarzeń stacjonarnych, ponieważ w wielu wypadkach wystarczy tylko zadbać o stabilne narzędzie do prowadzenia wydarzeń online – wyjaśnia Martyna Grzegorczyk, menedżer w ClickMeeting dodając, że wydarzeniu organizowanych na platformie firmy może brać udział nawet 20 tys. osób jednocześnie.