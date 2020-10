Pandemia: Holding PiS przegrał ze spółkami prywatnymi

A PKN Orlen? Przypisał sobie księgowy zysk na kupionych m.in. od Skarbu Państwa akcjach Energi. Orlen na 80 proc. akcji wydał 2,77 mld zł, a w księgach zapisał, że są warte o 3,7 mld zł więcej, niż zapłacił. Wyłączając z podsumowania wyników spółek państwowych PGNiG i PKN Orlen, łączna strata wyniosła 2,8 mld zł i jest to wynik gorszy o aż 8,3 mld zł rok do roku.

Najmocniej wpłynęły na to wyniki firm energetycznych oraz JSW. Jeśli chodzi o największego polskiego producenta energii, czyli PGE to strata netto 1,1 mld zł w drugim kwartale jest wynikiem o 2,2 mld zł gorszym rok do roku. Wszystko przez koszty zakupu praw do emisji, które w pierwszym półroczu 2020 wyniosły aż 3,1 mld zł.

Ale straty pokazały też - z podobnych powodów - wszystkie pozostałe spółki z sektora: Energa -825 mln zł (914 mln zł gorzej rok do roku), Tauron -478 mln zł (614 mln zł gorzej rdr) i Enea -345 mln zł (o 605 mln zł gorzej rdr).