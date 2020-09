LVMH zerwie gigantyczną umowę z Tiffany na 16,2 mld dolarów?

W listopadzie 2019 roku francuski producent dóbr luksusowych LVMH podpisał z amerykańską firmą Tiffany & Co. wstępną umowę przejęcia, która opiewała na aż 16,2 mld dol. Ta najgłośniejsza transakcja w branży jubilerskiej miała zostać zrealizowana najpóźniej do 20 listopada 2020 roku, ale już teraz wiemy, że to się najprawdopodobniej nie wydarzy z kilku powodów - między innymi przez pandemię koronawirusa, która uderzyła w branżę jubilerską, ale także na skutek wojny handlowej między USA i UE.

Poniżej dalsza część artykułu