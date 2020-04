Walne zgromadzenie Elektrimu odwołane. Interweniowała policja

Inwestorzy do środka nie weszli. Pojawiła się bowiem policja. Jak mówił nam Ciborowski, policjanci weszli do środka, a potem wyszli przed budynek z prezesem Wojciechem Piskorzem. Poinformował on oczekujących, że NWZA na wniosek głównego akcjonariuszy zostało odwołane. Według pełnomocnika PAE, przyczyną tej decyzji mogły być względy sanitarne, jednak zarząd Elektrimu podał w komunikacie, że został zmuszony do odwołania NWZ za sprawą interwencji służb mundurowych.

„Ponadto, akcjonariusze Elektrim w zdecydowanej większości nie skorzystali ze stworzonej przez Spółkę możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej" - podał zarząd Elektrimu.

Zygmunt Solorz poprzez Bithell i Karswell dysponuje około 81 proc. akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Elektrimu. Spółka ta posiada pośrednio i bezpośrednio pakiety akcji Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, Cyfrowego Polsatu i Portu Praskiego, właściciela i nieruchomości w Warszawie.W 2018 roku miliarder próbował odkupić od pozostałych inwestorów walory Elektrimu. Jego oferty 14 zł i 12,5 zł za akcję nie spotkały się z zainteresowaniem. PAE uważa, że Elektrim warty jest dużo więcej.