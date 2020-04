Bogacze Rosji walczą z wirusem… spirytusem

Władimir Potanin (majątek wg Forbesa 19,7 mld dol.), prezes i największy udziałowiec Norylskiego Niklu (światowy lider produkcji niklu, palladu i platyny), poinformował, że koncern w połowie kwietnia przekazał na walkę z koronawirusem 10,5 mld rubli (140 mln dol.).

Za te pieniądze m.in podwojono liczbę łóżek (do 100) na oddziale zakaźnym szpitala w Norylsku, a pieniędzy wystarczy, w razie potrzeby, do zwiększenia liczby łóżek do tysiąca. Zakupiono ponad 100 respiratorów, tysiące testów i odzieży ochronnej, 1,2 mln masek i 3 mln środków do dezynfekcji, defibrylatory, aparaty rentgenowskie i inny potrzebny sprzęt.

Koncern dał też wakacje od opłat ponad 100 firmom, które wynajmują od niego nieruchomości w Norylsku, a także ulgi dla swoich podwykonawców i kooperantów. Helikoptery Norylskiego Niklu dostarczyły 700 paczek żywnościowych i 1000 - z lekarstwami dla najbiedniejszych.