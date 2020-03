Nowy Jork walczy z koronawirusem za pomocą półniewolniczej pracy więźniów

Braki w zaopatrzeniu w żele do dezynfekcji rąk sprawiły, że stan Nowy Jork postanowił wziąć się za produkcję we własnym zakresie. Gubernator Andrew Cuomo ogłosił w poniedziałek, że stan rozpoczął produkcję NYS Clean. Żel będzie bezpłatne dystrybuowany do instytucji publicznych takich jak szkoły, więzienia czy urzędy.

Stan do produkcji NYS Clean zatrudnił firmę Corcraft, która jest częścią systemu więziennictwa w stanie i korzysta z pracy więźniów. Firma ma szeroki zakres wyrobów – od metalowych po materace, tekstylia i poduszki. Firma jest preferowanym dostawcą stanowych urzędów i agencji, więc nie musi stawać do przetargów. Jej przewagą konkurencyjną jest zatrudnianie więźniów, których stawki godzinowe zaczynają się od 16 centów, a maksymalnie wynoszą 65 centów (ok. 2,47 zł).

Godzinowe stawki dla więźniów zostały ustalone w obecnej wysokości na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Od tego czasu nie wzrosły, choć były podejmowane próby ich podniesienia do bardziej godnego poziomu.

System wykorzystywania pracy więźniów od dawna jest też krytykowany. Głównie z powodu niskich, półniewolniczych stawek. Więźniowie, oczywiście, nie ponoszą kosztów życia czy wyżywienia, ale zarobione pieniądze mogą im się przydawać choćby po wyjściu na wolność. Dlatego też część stanowych parlamentarzystów wnioskuje o podniesienie stawek do 3 dolarów za godzinę.

Organizacja The Legal Aid Society wezwała legislatorów stanowych do podniesienia stawek dla więźniów do poziomu płacy minimalnej – w stanie Nowy Jork to 11,8 dolara za godzinę.



- To nic innego jak niewolnictwo i musi się skończyć – mówią prawnicy organizacji Tina Luongo i Adriene Holder.