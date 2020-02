Rosja zakazuje wypoczynku we Włoszech, biura podróży płaczą

Wprowadzone dziś rano (27 lutego) moratorium grozi zapaścią rosyjskiemu sektorowi turystycznemu. Biura podróży muszą zwracać klientom wpłacone zaliczki lub całe wpłacone już kwoty za wypoczynek nie tylko wiosenny, ale i letni. Jeżeli sytuacja nie zmieni się na lepsze za 2-3 miesiące, to bankructwa firm turystycznych są nieuniknione, zwraca uwagę gazeta Kommersant.

Gwoździem do trumny rosyjskich touroperatorów może się okazać pojawienie koronawirusa w Turcji - to lider pod względem popularności wypoczynku Rosjan. Dlatego Asocjacja Touroperatorów Rosji (ATOR) przygotowuje list otwarty do wicepremiera Dmitrija Czeryszenko.

Największym problemem dla rosyjskich biur jest bezterminowość rządowego moratorium. Operatorzy muszą w całości zwracać klientom wpłacone pieniądze, a sami, pomimo że już ponieśli określone koszty, nie mają skąd uzyskać rekompensat. To zwiększa ryzyko bankructw biur podróży.