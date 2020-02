Hongkong: Zamknięte przez wirusa szkoły nie zwrócą czesnego

Epidemia koronawirusa zmusiła już wiele rządów do zamknięcia np. szkół na określony czas. Od końca stycznia zamknięte są szkoły w Hongkongu, specjalnym obszarze administracyjnym Chin. Placówki edukacyjne pozostaną zamknięte co najmniej do 20 kwietnia, co dla rodziców dzieci w wieku szkolnym oznacza problemy z organizowaniem opieki. Mimo że wielu pracodawców pozwala rodzicom na pracę z domu, to i tak zorganizowanie dzieciom czasu sprawia problemy. Ale to nie jedyny problem – w Hongkongu bardzo popularne są prywatne szkoły, które pobierają wysokie czesne.

Przykładowo, American School Hong Kong, jak informuje BBC pobiera rocznie od 168 tys. dolarów hongkońskich (ok. 87 tys. złotych) i nie jest to najdroższa szkoła w rejonie. Pomimo zamknięcia szkoła, podobnie jak inne, nie chce zwrócić części opłat za czesne. Podobne odmowy wydają rodzicom przedszkola.

- Musimy opłacić wiele zajęć poza szkołą. Większość zaoferowała kredyt albo zaoferowała zastępcze zajęcia, ale nie ma możliwości, by w pełni zastąpić stracone zajęcia. To bardzo frustrujące – mówiła BBC jedna z matek z Hongkongu.