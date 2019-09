Pierwsi klienci niewypłacalnego Neckermanna wrócą dziś do kraju

Dziś rano, 25 września biuro podróży Neckermann Polska złożyło w urzędzie marszałkowskim oświadczenie o niewypłacalności. Marszałek województwa wydał dyspozycję uruchomienia gwarancji ubezpieczeniowych biura.

Kłopoty Neckermanna to pokłosie bankructwa najstarszego na świecie biura podróży Thomas Cook, którego częścią był Neckermann.

W momencie złożenia przez biuro oświadczenia o niewypłacalności poza granicami kraju przebywało 3600 turystów. Dziś do Polski powróci grupa ok. 500 osób. Jak informuje urząd marszałkowski są to powroty planowe. Turyści wracają z Turcji i Grecji. Jutro do kraju przyleci kolejnych ok. 220 osób, tym razem z Tunezji i Egiptu. Będą to również loty planowe.

Dziś w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie władz województwa z ubezpieczycielem biura – firmą Allianz Partners. Miało na celu ustalenie szczegółów postępowania i uruchomienia gwarancji. Główna gwarancja Neckermann Polska opiewa na 25 mln zł.

– Środki te przeznaczone mogą być na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej (np. opłata za hotel i wyżywienie do końca pobytu), pokrycie kosztów powrotu i prowadzenia działań związanych z organizacją powrotu do kraju turystów w przypadku, gdy organizator go nie zapewnił. Jest to również zabezpieczenie służące podróżnym, których imprezy nie zostaną zrealizowane lub częściowo zrealizowane (wcześniejszy powrót do kraju) – podkreśla Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora departamentu kultury, promocji i turystyki w urzędzie marszałkowskim.

Urząd marszałkowski powołał także specjalny zespół kryzysowy, który monitoruje sytuację, udziela informacji turystom i organizuje ich pobyt i powrót do kraju. W przypadku niepokojących informacji urząd prosi klientów biura Neckermann Polska o kontakt telefoniczny z urzędem marszałkowskim – (22) 59 79 543, (22) 59 79 541, (22) 59 79 545. Osoby przebywające poza granicami kraju mogą skontaktować się z Centrum Operacyjnym pod czynnym całą dobę numerem telefonu: +48 22 522 29 00.