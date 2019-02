Brazylijski projekt Gremi w rodzinie InterContinental

Globalny hotelowy potentat przejął sieć Six Senses, a wraz z nią projekt budowy luksusowego kompleksu wypoczynkowego na gruntach Gremi International.

Nieco ponad rok temu kontrolowana przez Grzegorza Hajdarowicza spółka Gremi International zawarła sojusz z luksusową marką hotelarską Six Senses, dziś Six Senses trafia pod skrzydła branżowego giganta – InterContinental Hotels Group. Wartość przejęcia to 300 mln dol.

Kurort nad zatoką

Six Senses to czołowa marka hotelarska segmentu premium, zarządzająca luksusowymi ośrodkami wypoczynkowymi m.in. w Tajlandii, na Malediwach i Seszelach oraz siecią spa w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie i na Dominikanie. Oferuje łącznie 1,35 tys. pokojów w 12 krajach.

– Przejęcie Six Senses przez InterContinental Hotels Group to bardzo dobra informacja. Nasz partner, dotychczas znajdujący się w portfelu funduszu inwestycyjnego, trafił do potężnej branżowej struktury – komentuje Grzegorz Hajdarowicz.

W grudniu 2017 r. sieć Six Senses zawiązała sojusz z Gremi International, właścicielem 2,57 tys. ha gruntów z 6,5-kilometrową linią brzegową w Baia Formosa w Brazylii. Ma tam powstać kompleks luksusowych ośrodków wypoczynkowych, spa i welness oraz willi.

– To pierwszy obiekt Six Senses w Ameryce Południowej i jedyny o takiej skali projekt inwestycyjny w tym regionie. Mamy wszystkie niezbędne dokumenty, formatujemy inwestycję w formule zarejestrowanego w Luksemburgu funduszu RAIF. Spodziewamy się wbicia łopaty w tym roku i oddania pierwszego etapu na przełomie lat 2021 i 2022 – mówi Hajdarowicz. – Klimat inwestycyjny w Brazylii sprzyja, wiążemy duże nadzieje z prezydentem Jairem Bolsonaro i jego administracją, jest on zwolennikiem wolnego rynku, rozumie konieczność rozwoju turystyki – dodaje.

Czas na siódmy bieg

Od 2012 r. sieć Six Senses rozwijana była przez amerykański fundusz Pegasus Capital Advisors.

– InterContinental Hotels Group ochroni to, co stanowi o wyjątkowości Six Senses, a jednocześnie zapewni sieci kolejną fazę wzrostu – skomentował David Cogut z funduszu Pegasus.

– Przejęcie Six Senses to kolejny krok realizacji strategii sięgania po nowe marki z wycenianego na 60 mld dol., rosnącego szybko, rynku luksusowego – skomentował Keith Barr, prezes InterContinental Hotels Group. Oferta grupy z najwyższej półki obejmuje marki InterContinental Hotels & Resorts, Regent Hotels & Resorts oraz Kimpton Hotels & Restaurants.

– Six Senses to wyjątkowa marka z samego szczytu segmentu luksusowego, podziwiamy ją od dłuższego czasu. Wystarczy spojrzeć na ich portfel obiektów, by zrozumieć, w jakim stopniu przejęcie uzupełni naszą ofertę w segmencie luksusowym. Atrakcyjny katalog przygotowywanych inwestycji to dobra platforma wzrostu. Dzięki sile, jaką dysponujemy, w ciągu dekady możemy rozszerzyć sieć Six Senses do 60 obiektów na całym świecie – dodał.

Marka, poza egzotycznymi lokalizacjami, ma się pojawić m.in. w ważnych aglomeracjach, m.in. na Manhattanie.

Grzegorz Hajdarowicz jest głównym akcjonariuszem notowanej na warszawskiej giełdzie spółki Gremi Media, wydawcy m.in. „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”.