Warszawski wtorek Cichanouskiej

Swoją drugą (poprzednio była w dniach 9-11 września) wizytę w stolicy Polski Swiatłana Cichanouska rozpoczęła od spotkania z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Rozmawiali o pomocy ze strony ratusza dla represjonowanych Białorusinów, zmuszonych z powodów politycznych do opuszczenia kraju. Następnie udała się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie spotkała się z szefem prezydenckiej kancelarii Krzysztofem Szczerskim, a stamtąd do Kolegium Europejskiego w Natolinie, gdzie wygłosiła przemówienie. Mówiła o solidarności Białorusinów i trwających już trzeci miesiąc protestach.

