Reżim Łukaszenki debiutuje w Tokio

Leci do Polski

– Polecenie jest takie, że dzisiaj wracasz do domu. Nigdzie nic nie pisz i nic nie komentuj – usłyszała Cimanouska w rozmowie z przedstawicielami białoruskiej delegacji w Tokio, której treść trafiła do sieci. Oficjalnie Białoruski Komitet Olimpjski poinformował, ze zawodniczka została wycofana z igrzysk z powodu „stanu emocjonalno-psychicznego". W trybie ekspresowym kupiono bilet i odprowadzono na lotnisko, z którego miała odlecieć do Mińska z przesiadką w Stambule. Przed wejściem na pokład poprosiła o pomoc japońską policję, a kilka godzin później zaapelowała do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOI) o pomoc.