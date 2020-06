Łukaszenko: Polska i Rosja ingerują w wybory

Aleksandr Łukaszenko w środę był jednym z nielicznych zagranicznych gości Władimira Putina na paradzie w Moskwie. Już w czwartek podczas narady w Mińsku stwierdził, że na jego temat w sieci są rozpowszechniane fałszywe informacje. Odniósł się do spekulacji, które od kilku dni krążyły w białoruskich kanałach w komunikatorze Telegram. Dotyczyły tajnego szwajcarskiego rachunku starszego syna prezydenta Białorusi Wiktora, który jakoby ukrył tam 840 mln dolarów. Łukaszenko polecił szefowi MSZ, by wysłał odpowiednie pismo w tej sprawie do Szwajcarii.

