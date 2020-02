Gra Łukaszenki dobiega końca

Po spotkaniu prezydentów Białorusi i Rosji w Soczi relacje między krajami się ochłodziły. Nie pomogła gra w hokeja w jednej drużynie. Białoruś nie otrzymała taniej rosyjskiej ropy i nie tylko. We wtorek, cztery dni po rozmowach Łukaszenki i Putina, rosyjski resort finansów odmówił rozłożenia kredytu w wysokości 10 mld dolarów (udzielonego Białorusi na budowę elektrowni atomowej w Ostrowcu). A to jeszcze bardziej obciąży białoruską gospodarkę w obliczu utraconego wielomiliardowego wsparcia od wschodniego sąsiada.

Łukaszenko zwołał we wtorek naradę z udziałem kierowników mediów rządowych i oskarżył „czołowe zagraniczne media" o „insynuacje, kłamstwa i pomówienia" w stosunku do Białorusi. Trudniej byłoby się domyśleć, o jakie dokładnie media chodzi, gdyby Łukaszenko nie polecił obecnym na sali „odchodzić od zagranicznych programów". A te, w białoruskich mediach rządowych, pochodzą przeważnie z Rosji.

Co więcej, po zakończeniu narady minister informacji Aliaksandr Karliukiewicz nagle oświadczył, że już do końca roku na Białorusi powstanie nowy kanał informacyjny. Szef białoruskiego nadawcy radiowo-telewizyjnego Iwan Ejsmont sprecyzował, że stację „będzie można porównać do Euronews czy BBC". Wszystkim stacjom rządowym nakazano, by co najmniej 30 proc. programów powstawało na Białorusi.