Wypadek polskiej ciężarówki. Nie żyje białoruski żołnierz

„W wyniku zderzenia Ural wpadł do rowu i przewrócił się. Kierowca samochodu wojskowego - zastępca dowódcy plutonu samochodowego urodzony w 1984 r. - doznał obrażeń, z powodu których zmarł” - poinformowało Ministerstwo Obrony.

Resort dodał, że zmarły to żołnierz zawodowy, służący w armii od 2008 roku.

Z kolei Komitet Śledczy Białorusi wyjaśnił, że wypadek miał miejsce na trasie szybkiego ruchu M1, prowadzącej od Brześcia do granicy z Rosją. Do zdarzenia doszło w środę ok. godz. 10.00. Komitet potwierdził, że ofiara wypadku miała 37 lat.

fot. białoruski Komitet Śledczy