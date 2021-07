Szwajcaria nakłada nowe sankcje na Białoruś

Oznacza to, że Szwajcaria dołączyła do listy państw, które nałożył sankcje na Białoruś po tym jak władze w Mińsku zmusiły do lądowania samolot Ryanaira lecący z Aten do Wilna, na pokładzie którego znajdował się białoruski opozycjonista, Raman Pratasiewicz.

Po wylądowaniu samolotu w Mińsku Pratasiewicz został aresztowany.

W ubiegłym miesiącu UE nałożyła szerokie sankcje gospodarcze na Białoruś, które uderzyły w białoruskie branże produkujące na eksport.