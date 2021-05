Europejscy wydawcy prasy z apelem ws. Pratasiewicza

"Na naszym kontynencie dyktator więzi dziennikarzy i łamie swobody. Poprzez porwanie samolotu europejskich linii lotniczych, lecącego pomiędzy dwiema stolicami UE, w celu schwytania opozycyjnego dziennikarza, reżim Białorusi dopuścił się brutalnego ataku na podstawową i podzielaną przez wszystkich Europejczyków wartość jaką jest demokracja, ataku na wolność słowa oraz wolność prasy" - czytamy w komunikacie europejskich organizacji wydawców prasy EMMA/ENPA.



"Zdecydowanie potępiamy ten przestępczy akt wymierzony w wolność gwarantowaną wszystkim obywatelom przez konstytucję każdego demokratycznego kraju" - piszą autorzy komunikatu.



"Wzywamy przywódców Unii Europejskiej do okazania najwyższej stanowczości wobec reżimu, który nie waha się uciekać do piractwa, aby zagrozić podstawowym wolnościom, nawet poza swoimi granicami" - czytamy w dalszej części komunikatu.



"Wzywamy wszystkich wydawców prasy europejskiej, we wszystkich jej formach, oraz wszystkich dziennikarzy pracujących w Europie do zmobilizowania się w celu wspólnej obrony wolności słowa i wolności prasy" - apelują autorzy akcji.



"Porwanie i haniebne traktowanie dziennikarza zagraża nam wszystkim. Solidaryzujemy się z Romanem Protasiewiczem i żądamy jego natychmiastowego uwolnienia!" - czytamy w komunikacie.

