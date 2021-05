Białoruś publikuje przyznanie się do winy partnerki Pratasiewicza Telegram

23-letnia obywatelka Rosji Sofia Sapega, prywatnie partnerka Ramana Pratasiewicza, została w niedzielę zatrzymana na lotnisku w Mińsku. Na opublikowanym nagraniu przyznaje się do ujawnienia danych osobowych funkcjonariuszy organów ścigania, co co jest przestępstwem na Białorusi.