LightForBelarus. W weekend solidaryzujemy się z Białorusią

Jak wyjaśnia prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, instytucja ta „od lat aktywnie i konsekwentnie działa na rzecz dialogu kultury polskiej z kulturami państw Europy Środkowo–Wschodniej”. - Współpracujemy i wspieramy twórców z krajów ościennych, w tym z Białorusi, którzy są gośćmi naszych cyklicznych wydarzeń artystycznych i stypendystami programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia - powiedział. - W piątek 11 września wspólnie z Telewizją Polską organizujemy specjalny koncert „Gramy dla Białorusi” z udziałem artystów białoruskich, emitowany w TVP2, TVP Kultura, TVP Polonia i TV Biełsat - dodał.

Jak zaznaczono, instytucje, które nie mają możliwości iluminacji obiektu w barwach biało-czerwono-białej, zachęca się do innych symbolicznych gestów. „Wystarczy wykonać drobny gest, taki jak własnoręczne wykonanie i powieszenie flagi, podświetlenie swojego okna w kolorach białoruskich lub wydrukowanie plakatu” - czytamy. Prof. Wiśniewski zachęcił również wszystkich, którzy chcą wyrazić poparcie dla wolnościowych dążeń Białorusinów, do włączenia się do akcji „Światło dla Białorusi”.

Zaproszono także wszystkich do dzielenia się zdjęciami z akcji w mediach społecznościowych. Publikując materiały związane z #LightForBelarus wykorzystywać można hasztagi: #lightforbelarus #freebelarus #belaruselections2020 #żywiebiełaruś.