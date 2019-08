Chiny lądują za Bugiem

Wszystko jednak wskazuje na to, że jest to część flagowej i największej tego typu chińskiej inwestycji w Europie, którą jest „industrialny park Wielki Kamień" – chińskie miasteczko ma powstać tuż obok.

Na ponad 11 tys. hektarów powstała tam specjalna strefa gospodarcza, jej rezydentów na dziesięć lat zwolniono z podatków, a po upływie tego terminu będą je mieli obniżone o połowę. Nie muszą też płacić cła z importowanego sprzętu i materiałów budowlanych. Wszystko po to, by jak mówił białoruski przywódca Aleksander Łukaszenko, zwabić tam „wysokotechnologiczne przedsiębiorstwa", w pierwszej kolejności z Chin. Budowa ruszyła w 2012 r., a całe przedsięwzięcie ma kosztować 2 mld dol. (z czego 1,5 mld miało pochodzić z państwowego Banku Rozwoju Chin).

Miasteczko rządzi się własnymi zasadami, nawet nazwy ulic napisane są tam w dwóch językach – po chińsku i rosyjsku. Najważniejsza z nich to – rzecz jasna – „aleja Pekińska".

Czołową pozycję w rubryce „rezydenci" na stronie industrialpark.by zajmuje Huawei. W maju ubiegłego roku korporacja otworzyła tam centrum innowacyjne i zatrudniła ponad dwustu Białorusinów, którzy zajmują się wprowadzaniem produktów korporacji na białoruski rynek. Ale nie tylko. Chiński gigant odpowiada za całą obsługę telekomunikacyjną parku, oferuje rezydentom usługi dotyczące m.in. przechowywania danych.

Logistyka również znalazła się tam w rękach Chińczyków, wśród rezydentów i zarazem najważniejszych inwestorów jest chińska korporacja transportowa China Merchants. Korzysta z preferencyjnych warunków i dzięki temu zyskuje przewagę nad białoruskimi firmami logistycznymi. Białoruskie władze od lat zapowiadają, że Wielki Kamień będzie jednym z kluczowych punktów na drodze przebiegu Nowego Jedwabnego Szlaku.

To jednak niejedyna inwestycja chińska na Białorusi z ostatnich lat. Do tych największych można zaliczyć wspólną białorusko-chińską produkcję wyrzutni rakietowych Polonez, które trafiły do białoruskiego resortu obrony oraz m.in. do Azerbejdżanu. W 2011 r. hucznie uruchomiona została produkcja białorusko-chińskich samochodów Geely, na które Łukaszenko chciał nawet przesadzić wszystkich swoich urzędników. Na razie nic z tego nie wyszło, sam niedawno kupił nowego maybacha.

Białoruscy analitycy twierdzą, że dla Mińska współpraca z Chinami ma też geopolityczny wymiar. – Białoruś od kilku lat widzi w Chinach gospodarczą alternatywę Rosji, zwłaszcza w warunkach trwającej ekonomicznej konfrontacji z Moskwą. Mińsk uzależnił się więc gospodarczo nie tylko od Rosji, ale też od Chin – mówi „Rzeczpospolitej" Paweł Usow, czołowy białoruski politolog.

Dzisiaj chyba jedynie Chiny wiedzą, ile dokładnie udzieliły kredytów Białorusi, większość tych transakcji nie jest jawna. W lipcu Deutsche Welle powoływała się na badania grupy niemiecko-amerykańskich ekonomistów, z których wynikało, że obecnie dług Białorusi wobec Chin wynosi 13 proc. PKB kraju (w 2018 r. było to 60 mld dol.).