O strefach covidowych najpierw trzeba informować, potem karać

Dr. Witold Zontek podaje wprost przykłady. Włodarze miast powinni informować o wejściu do konkretnej strefy (żółtej lub czerwonej) na stronach urzędowych. Do mieszkańców można by docierać, np. korzystając z alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (podobnie jak stosuje się go przy nadchodzących burzach i nawałnicach).

– Nie ma jednak obowiązku śledzenia informacji przez nie podawanych – zauważa. Przypomina, że w czasie, gdy w kraju obowiązywała kwarantanna, do informowania mieszkańców wykorzystywano samochody policji, które powiadamiały obywateli o obowiązujących ograniczeniach. Włodarze muszą się postarać, by informacja o zmianach była dostępna w miejscach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców.

Na co uważać w strefach? W czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział w uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50. W żółtej jest limit jednej osoby na 4 mkw. w przypadku targów, wystaw, kongresów czy konferencji. W siłowniach jest limit osób – jedna na 7 mkw.

Będą mandaty

– Brak maseczki to wykroczenie z art. 54 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z nim, kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany – wyjaśnia Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska z resortu zdrowia. – Ponadto z ustawy o Policji wynika, że do jej podstawowych zadań należy m.in. inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, a także wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Ustawa o strażach gminnych mówi zaś, że straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Strażnik ma prawo do nakładania grzywien za wykroczenia w postępowaniu mandatowym czy dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych w trybie określonym w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia – dodaje Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska.