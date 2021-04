Koronawirus. Po wpadce ze szczepieniami na COVID-19 rząd zmienia rozporządzenie

Zmiany dotyczą dwóch kwestii: szczepień na COVID-19 i dostępu do obiektów sportowych.

W pierwszym przypadku do zerowej grupy szczepień dodano osoby urodzone w latach 1962-1981. Wskazano także, iż jeśli osobom tym wystawiono skierowanie na szczepienie przeciwko koronawirusowi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, są uprawnione, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się szczepieniu.

To pokłosie zamieszania z zapisami na konkretne terminy szczepień. W środę ok. godz. 22 w systemie pojawiła się możliwość wyboru terminu szczepienia dla osób do rocznika 1981. Wielu 40- i 50-latkom udało się zarejestrować już na czwartek, inni dostali termin tuż po świętach. Większość została zapisana na kwiecień. Po kilku godzinach zapisy zawieszono.