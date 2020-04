Rząd znosi część ograniczeń związanych z koronawirusem. Jest projekt rozporządzenia AFP

Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji projekt rozporządzenia znoszącego częściowo od najbliższego poniedziałku ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Uwagi do projektu można zgłaszać do jutra do godz. 13.