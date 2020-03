Cele strategii Pekao oddalają się

Bank i grupa kapitałowa zachowują pełną ciągłość operacyjną. Wprowadzono szereg rozwiązań mających na celu zachowanie ciągłości działania, jak i ograniczenie ryzyka epidemicznego, zarówno w stosunku do swoich pracowników, jak i klientów korzystających z sieci oddziałów. Znaczna część pracowników ganku i grupy wykonuje swoje obowiązki zdalnie, a aktywność klientów przenosi się do kanałów elektronicznych – informuje Pekao w raporcie bieżącym.

Pekao przypomina, że utrzymuje wysoką bazę kapitałową oraz solidny solidną płynność – łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na grupy na koniec 2019 r. wyniósł 17,1 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 to 15 proc., znacząco przewyższającym minimalne poziomy regulacyjne a relacja kredytów netto do depozytów wyniosła 91 proc. Bank zaznacza, że obecnie nie odnotowuje wpływu epidemii koronawirusa na płynność i adekwatność kapitałową.

Jednak zidentyfikował czynniki, które będą miały ujemny wpływ na wyniki finansowe w tym roku. Decyzje banków centralnych o obniżeniu stóp procentowych w ostatnim czasie, w tym przede wszystkim decyzja Rady Polityki Pieniężnej w Polsce o obniżce stóp procentowych, zmniejszą wynik finansowy netto grupy w tym roku o około 200-250 mln zł wskutek obniżenia marży odsetkowej o około 15 punktów bazowych. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach. Decyzję RPP podjęła w połowie marca tnąc stopę referencyjną o 0,50 pkt proc., do 1,00 proc. Dla porównania w 2019 r. zysk netto grupy wyniósł 2,17 mld zł (w tym mógł urosnąć – według prognoz nieuwzględniających cięcia stóp ani epidemii – do około 2,45 mld zł) a marża odsetkowa w IV kwartale wyniosła 2,89 proc.

Gorsza kondycja klientów podbije odpisy

To jednak nie koniec problemów banków. Pekao zakłada, że w konsekwencji epidemii wirusa może dojść do obniżenia aktywności gospodarczej w Polsce i na świecie, co może przyczynić się do niższej aktywności klientów detalicznych i korporacyjnych, w tym również aktywnych na rynkach zagranicznych, oraz do niższej dynamiki sprzedaży produktów finansowych przez bank. Zarząd spodziewa się w najbliższych miesiącach pogorszenia sytuacji finansowej i płynnościowej części swoich klientów i w konsekwencji wzrostu kosztów ryzyka, którego skala jest obecnie trudna do oszacowania. Bank planuje podjąć działania mające na celu obniżenie wpływu wspomnianych czynników na wyniki finansowe związane m.in. z poziomem apetytu na ryzyko oraz redukcją kosztów działalności.