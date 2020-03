Banki szykują ulgi, ale stawiają warunki

Pozytywnie ocenił ten pomysł Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Uznał, że to cenna i potrzebna inicjatywa w obliczu obecnej sytuacji. Zadeklarował, że UKNF przyłączy się do prac w celu jak najszybszego wypracowania rozwiązania opartego na zgodzie wszystkich interesariuszy.

Na czym miałoby polegać ulżenie klientom? We Włoszech zaproponowano, aby w celu złagodzenia skutków gospodarczych epidemii osoby indywidualne mogły czasowo nie spłacać kredytów hipotecznych, pojawił się też pomysł, by umożliwić wakacje kredytowe także firmom.

Z naszych informacji wynika, że temat był już dyskutowany podczas jednego ze spotkań w Związku Banków Polskich. Dotyczyło jednak ulżenia głównie przedsiębiorstwom, a nie klientom indywidualnym. Jedną z propozycji jest łagodniejsze podejście banków do firm, które spóźnią się ze spłatą raty kredytu czy leasingu, aby nie były w takich sytuacjach klasyfikowane jako przeterminowane. Banki zastanawiają się także nad instrumentami poprawiającymi płynność firm, do czego potrzebne byłoby większe zaangażowanie rządu czy Banku Gospodarstwa Krajowego, które miałyby objąć je gwarancjami.

– Część rozwiązań i regulacji mamy już przedyskutowaną z regulatorami i władzami, kolejne złożymy w najbliższych dniach do KNF i MF. Poszczególne działania nie muszą być ogłaszane hurtowo, skupimy się na tych najbardziej pilnych – mówi Pietraszkiewicz. Dodaje, że obowiązkiem banków jest wspieranie klientów indywidualnych, którzy z powodów losowych znaleźli się w kłopotliwej sytuacji (utknęli za granicą, są w szpitalu, nie mogą chodzić do pracy, mają problemy z regulowaniem zobowiązań).

– W Polsce kredyty są dobrze spłacane, nie jest tak jak we Włoszech, gdzie całe regiony są objęte dezaktywacją zawodową. Jeśli pojawi się potrzeba wprowadzenia wakacji kredytowych, nie pozostaniemy obojętni – zaznacza. ZBP i banki prowadziły analizy rozwoju sytuacji w Polsce, miały kilka kierunków, część miała być ogłoszona na czwartkowym Forum Bankowym (zostało odwołane). Część tych analiz dotyczyła spraw wewnętrznych, mających zapewnić ciągłość działania banków oraz dostęp klientów do produktów i usług bankowych.

Pietraszkiewicz zaznacza, że możliwości i gotowość banków do wdrożenia niektórych ułatwień będzie uzależniona od zgody regulatorów. – Niektóre branże już mają i mogą mieć jeszcze większe kłopoty. Banki będą podchodzić do ewentualnych problemów ich klientów ze zrozumieniem, ale działania te będą musiały mieć przyzwolenie władz i regulatorów, niewykluczona będzie też potrzeba wsparcia płynnością z NBP. Elastyczność i gotowość banków będzie zależała m.in. od zasad tworzenia rezerw na kredyty nieregularne i kwestii podatkowych, jak koszty uzyskania przychodu. Temu sprzyjać powinny zmiany w takich zakresach jak bufory kapitałowe czy wagi ryzyka, wpłaty na BFG i podatek bankowy. Potrzebne będzie też przemyślane wdrażanie wymogów MREL – zaznacza Pietraszkiewicz.

Ankietowane przez nas banki są sceptyczne wobec tego pomysłu. Zaznaczają, że na razie nie widzą problemów ze spłatą kredytów. – We Włoszech jest problem nawet z wykonaniem przelewu, bo poczty czy oddziały są pozamykane. Do utraty dochodów przez pracowników w Polsce jest jeszcze daleko, poza tym mieliby wsparcie z ZUS – ocenia bankowiec, prosząc o anonimowość.

Krytycznie o możliwości zawieszenia spłat kredytów wypowiada się Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM. – Takie pomysły są niebezpieczne, bo łatwo można przejść z odroczenia odsetek czy raty kapitałowej do umorzenia raty. Dla przeciętnego kredytobiorcy różnica jest subtelna w odbiorze. Nie należy siać paniki, co innego mycie rąk i zachęcanie do unikania kontaktów, a co innego wmawianie społeczeństwu, że mamy ogromny kryzys i należy działać niestandardowo – uważa Materna.