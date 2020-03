Polska gospodarka straci co najmniej 50 mld zł przez koronawirusa

We wtorek po południu Ministerstwo Rozwoju przygotowało pakiet osłonowy dla firm w związku z koronawirusem. Zawiera on m.in. ulgi w należnościach, dopłaty do kredytów, ochronę i wsparcie rynku pracy.

- Cieszymy się, że rząd szybko przygotował pakiet działań osłonowych. Czekamy na szczegóły i projekty ustaw. Będziemy dalej współpracować z rządem nad wypracowaniem najlepszych rozwiązań dla firm – skomentował dziś Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Jednym z takich rozwiązań, którego oczekiwaliby przedsiębiorcy, a który na razie nie jest przewidywany, to kwestia pokrywania kosztów zwolnień lekarskich. Zdaniem biznesu te koszty już od pierwszego dnia zwolnienia powinien ponosić ZUS, a nie jak obecnie – pracodawca (do 33 dni). Zdaniem Federacji Przedsiębiorców Polskich, zasiłek chorobowy powinien też wynosić 100 proc. wynagrodzenia – a nie tylko w 80%, tak jak do tej pory.

FPP zaapelowała też do Rady Dialogu Społecznego (RDS) o podjęcie działań w celu oceny wpływu koronawirusa na sektor przedsiębiorstw. - Wstępne prognozy wskazują na możliwość obniżenia dynamiki PKB w 2020 r. do 1,6 proc. wobec 3,7 proc. zakładanych w ustawie budżetowej. Oznaczałoby to stratę dla polskiej gospodarki rzędu ok. 50 mld zł – szacuje FPP i zapowiada stały monitoring sytuacji przedsiębiorców.