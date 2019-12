Winiarnia zamiast świątyni

Badania są utrudnione ze względu na las porastający ruiny, dlatego wcześniej nie udało się nikomu wykonać pełnej mapy przedstawiającej lokalizację obiektów w obrębie miasta. Udało się to dopiero podczas tegorocznej ekspedycji, którą sfinansował Instytut Historii UAM w Poznaniu.

Badania pozwoliły ustalić, że winiarnia powstała w miejscu świętego przybytku w VIII wieku – z tego okresu pochodzą odkryte tam szklane naczynia syryjskie i monety arabskie. W trakcie wykopalisk odsłonięto fragmenty drogi, która wiodła najpierw do świątyni, potem do winiarni. Obok niej znajdowały się jamy z dużą ilością spalenizny, archeolodzy uważają, że były one związane z odprawianym tam kultem.