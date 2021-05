Arena Koloseum zostanie odbudowana

Minister kultury Dario Franceschini ogłosił w niedzielę projekt budowy drewnianej, ruchomej podłogi. Włoska firma inżynieryjna Milan Ingegneria wygrała kontrakt na zaprojektowanie podłogi za 18,5 mln euro. Podłoga ma zostać ukończona do 2023 roku.

Obecnie liczący 2000 lat zabytek nie ma podłogi. Została usunięta przez archeologów w XIX wieku, odsłaniając podziemną sieć tuneli, w których przetrzymywani byli gladiatorzy i zwierzęta przed wyjściem na arenę.

Franceschini powiedział, że „niezwykłe” nowe piętro pozwoli odwiedzającym „zobaczyć majestat Koloseum” z jego środka.

- To kolejny krok naprzód w kierunku odbudowy areny, ambitny projekt, który pomoże w konserwacji struktur archeologicznych, jednocześnie powracając do pierwotnego obrazu Koloseum - powiedział Franceschini.

Minister zapowiedział, że po przywróceniu podłogi do dawnej świetności, w Koloseum mogą odbywać się imprezy kulturalne.

Zwycięski projekt zakłada zainstalowanie setek drewnianych listew, które można obracać, aby wpuścić naturalne światło i powietrze do podziemnych komór.

Ministerstwo Kultury Włoch stwierdziło, że założenie nowego piętra o powierzchni 3000 m2 będzie całkowicie odwracalne, jeśli w przyszłości zostaną zaplanowane nowe projekty.

Koloseum było największym amfiteatrem w Cesarstwie Rzymskim. Na oczach co najmniej 50 000 ludzi odbywały się walki gladiatorów i inne widowiska publiczne.