Drogi pigment znaleziony w średniowiecznych zębach kobiety

W płytce nazębnej średniowiecznego szkieletu kobiety odkryto rzadki, drogi niebieski pigment. Zdaniem naukowców może być to dowód na to, że kobiety również tworzyły wyjątkowe średniowieczne księgi.

Naukowcy badali szczątki pochowane na średniowiecznym cmentarzu związanym z żeńskiego klasztorem w Niemczech. Zdaniem badaczy funkcjonował on już w X wieku. Niewiele jest wzmianek o samym klasztorze, ponieważ został on zniszczony w pożarze po serii bitew z XIV wieku, ale pisemne wzmianki o nim sięgają 1244 roku.

Naukowcy badali szkielet kobiety, której wiek szacowano na 45-60 lat. Kobieta zmarła między 997 a 1162 rokiem. Szkielet nie posiadał żadnych urazów, ani śladów infekcji. Uwagę badaczy przykuły zęby, na których znajdował się niebieski pigment - ultramaryna.

W średniowieczu pigment ten był równie drogi jak złoto, był wydobywany w jednym regionie i uważano go za najbardziej luksusowy towar handlowy.

Ultramaryna i złoto płatkowe było wykorzystywane w średniowieczu do tworzenia ilustracji w rękopisach i księgach. Tylko najbardziej uzdolnieni artyści mogli z nich korzystać. Nie dziwi fakt, że pigment znaleziono w klasztorze, zaskakujący jest fakt, że był to klasztor kobiecy. W średniowieczu to mężczyźni byli znani jako ilustratorzy cenionych dzieł.

Pisarze i ilustratorzy często nie podpisywali swoich dzieł, co było gestem pokory. Odkrycie może dowieść, że drogocennymi ilustracjami zajmowały się także kobiety. Z dotychczasowych badań wynika, że zaledwie 15 proc. ksiąg znajdujących się w żeńskich klasztorach powstał z rąk kobiet. Przed XII wiekiem było to mniej niż 1 proc.

- W oparciu o rozmieszczenie pigmentu w jamie ustnej doszliśmy do wniosku, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem było to, że kobieta malowała pigmentem i lizała koniec pędzla podczas malowania - powiedziała Monica Tromp, współautorka badań i mikrobiolog w Instytucie Nauk o Historii Człowieka Maxa Plancka.