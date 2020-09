Egzamin na aplikację zakończony, testy trafiły na kwarantannę

Egzamin przeprowadzono w reżimie sanitarnym. Na to oznacza? Przed wejściem do gmachu w którym zdawali kandydaci do korporacji odbywała się obowiązkowa dezynfekcja rąk. Do chwili zajęcia miejsca przy wyznaczonym stoliku każdy musiał mieć na twarzy maseczkę lub przyłbicę. Musiał ją też założyć za każdym razem kiedy opuszczał miejsce. W tym roku przed wejściem na teren hali nie było tłoku. Zadbano o to by zdający wchodzili na teren hali w mniejszych grupach – co 10 po pięć osób. Nie działały szatnie więc nie było też miejsca w którym gromadziliby się zdający. Wszystko przez pandemię.

Poniżej dalsza część artykułu