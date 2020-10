Dąbrowska: Polski tour de koronawirus

Przez siedem miesięcy do znudzenia lekarze, epidemiolodzy i wirusolodzy powtarzali nam, że jesienią przyjdzie druga fala pandemii. Rząd nie zrobił w tej sprawie nic oprócz podjęcia szerokich działań demobilizujących. A dziś jest wyraźnie zaskoczony, że koronawirus z impetem znów wjechał nam w życie. To tak, jakby ktoś przekonywał kibiców, że nikt już nie przejedzie, bo wyścig się skończył, a potem uciekał z krzykiem na widok pędzących kolarzy.

W dodatku z wyścigiem mamy kontakt krótki, a wszystko wskazuje na to, że z pandemią Covid-19 zamieszkaliśmy na dłuższy czas. A skoro rząd nie podejmuje żadnego wysiłku w celu sporządzenia systemowej analizy zakażeń i nie posiada żadnego centrum informacyjnego w sprawie Covid-19, używając interwencyjnie jedynie systemu ostrzegania RCB, to trud wyjaśniania, komentowania i alarmowania biorą na siebie media, w tym także te społecznościowe. I ponieważ są tworzone przez ludzi o wszystkich możliwych poglądach na świat i pandemię – to i wszystkie te poglądy odnaleźć można w sieci. Ale jest też dobra wiadomość: wśród zalewu naiwnej propagandy „płaskoziemców" i tych, którzy negują pandemię, oraz tych, jak zwolennicy Kołodziejczaka z Agrounii, którzy wierzą, że pandemia jest wymyślona po to, by ich powstrzymać – są też źródła informacji i analiz tworzonych przez specjalistów i ekspertów. Jedna z inicjatyw to zespół ekspertów przy prezesie PAN, który stworzył dostępny dla wszystkich raport „Zrozumieć Covid".