Tomasz Krzyżak: Każdy chce mieć u siebie fiolety

Teraz przewodniczący KEP w liście skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego skrytykował Polski Ład. Wyraził zaniepokojenie brakiem konsultacji ze stroną kościelną proponowanych zmian podatkowych. I choć w istocie krytyka sztandarowego programu PiS odnosi się nie do zmian, które niekorzystnie odbiją się na finansach dużej części społeczeństwa, lecz skupia się na wąskiej grupie duchownych, to jednak ów list ma być drugim argumentem na podparcie tezy o odwróceniu się hierarchii od partii rządzącej.

I wreszcie argument trzeci: biskupom nie podoba się to, co PiS wyrabia na polsko-białoruskiej granicy. Zwracają uwagę na to, że troska o bezpieczeństwo Polaków nie może przysłaniać tego, że są ludzie, którzy czekają na naszą pomoc, i nie wolno jej odmawiać. Innymi słowy: biskupi wzywają rząd do tego, by uchodźców z Usnarza Górnego wpuścił w granice Rzeczypospolitej.