– To, co prezydent mówi w telewizji, to bajdurzenie – stwierdził w telewizji wprost bramkarz znanego klubu piłkarskiego Krylia Sowietow Jewgienij Frołow. – Gdy prezydent Rosji, przywódca narodu mówi „zróbcie to i to”, a faktycznie nikt nic nie robi, to albo on nie jest przywódcą, albo go nie szanują. Chciałbym otworzyć ludziom oczy: wszystko, co nam mówią w telewizji, to zło. W realnym życiu jest zupełnie inaczej.