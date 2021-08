USA ostrzegają obywateli przed lotniskiem w Kabulu

Zalecenie pojawiło się po tym, jak współzałożyciel talibów, mułła Baradar, przybył do Kabulu na rozmowy z innymi przywódcami w celu utworzenia nowego afgańskiego rządu.

W tym tygodniu media społecznościowe obiegły zdjęcia, na których Afgańczycy pędzą w kierunku amerykańskiego samolotu transportowego C-17 i czepiają się jego podwozia. Na nagraniu widać, jak dwie osoby spadają z samolotu , który wyleciał z Kabulu.

Od tego czasu na lotnisku przebywa tłum ludzi, a uzbrojeni talibowie wzywali tych, którzy nie mają dokumentów podróży, do powrotu do domu. Co najmniej 12 osób zostało zabitych na terenie i wokół lotniska.

- Ze względu na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa poza bramkami na lotnisku w Kabulu, radzimy obywatelom USA, aby unikali podróży na lotnisko i unikali bramek na lotnisku w tym czasie, chyba że otrzymasz indywidualne instrukcje od przedstawiciela rządu USA, aby to zrobić - przekazała amerykańska ambasada.