Kanclerz Austrii: Uchodźcy? Nie za mojej kadencji

W wywiadzie udzielonym telewizji Puls 24, który ma być wyemitowany dziś wieczorem, Kurz stanowczo sprzeciwił się przyjmowaniu uchodźców: - Nie dojdzie do tego za mojej kadencji - zapowiedział stanowczo.

Austria przyjęła ponad jeden procent swojej populacji azylantów podczas europejskiego kryzysu migracyjnego w 2015 i 2016 roku.

W Austrii żyje ponad 40 tys. uchodźców afgańskich - to druga co do wielkości liczba w Europie po Niemczech, gdzie przebywa 148 000 Afgańczyków, według danych agencji ONZ ds. uchodźców UNHCR za rok 2020. Populacja Austrii jest dziewięciokrotnie mniejsza niż w Niemczech.