Burza wokół Falenty trwa

Opozycja chce komisji śledczej, obóz władzy mówi o desperacji przeciwników. To efekt naszej publikacji o Marku Falencie.

Po ujawnieniu przez „Rzeczpospolitą" listu Marka Falenty do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym biznesmen ostrzega, że jeśli nie zostanie ułaskawiony, ujawni politycznych mocodawców afery taśmowej, obóz władzy atakuje biznesmena. – Falenta wymyśla historie, łudząc się, że może go to ochronić przed odpowiedzialnością – mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Politycy PiS liczą, że niska wiarygodność Falenty sprawi, iż temat nie zaszkodzi prawicy w przededniu kampanii parlamentarnej. Chyba że pojawią się taśmy obciążające PiS.

Opozycja mówi o szantażu ze strony Falenty. – Prokuratura pisowska będzie robić wszystko, by ukryć mocodawców – mówi Krzysztof Brejza z PO.

O losie sprawy zdecyduje teraz prokuratura. Chce tego Kancelaria Prezydenta, do której trafił wniosek o ułaskawienie. Również sędziowie, do których trafił list biznesmena, chcieli, by prezes sądu zawiadomił prokuraturę o popełnieniu przestępstw opisanych w dokumencie, ale pismo w tej sprawie utknęło na biurku prezesa sądu.

Biznesmen ma również inne problemy: chodzi o zarzuty, za które grozi mu do dwóch lat więzienia w tzw. małej aferze taśmowej, która dotyczy nagrań, jakie wypłynęły już po jego skazaniu.