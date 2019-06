List Falenty: Opozycja żąda informacji od Ziobry i Kamińskiego

Informacji, co zrobiono po wpłynięciu listu od Marka Falenty, oczekują politycy opozycji od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego

"Rzeczpospolita" poznała treść wniosku do prezydenta o ułaskawienie bohatera afery, która zaszkodziła PO przed wyborami w 2015 r. Sprowadzony właśnie do kraju Marek Falenta jest prawomocnie skazany na 2,5 roku za zlecenie podsłuchów w restauracjach. 1 lutego miał zacząć odsiadkę, ale zniknął. Wpadł w kwietniu w Hiszpanii. Do Andrzeja Dudy napisał z więzienia w Walencji. To trzeci jego wniosek o ułaskawienie – dwa poprzednie nie przyniosły efektu.

Jeśli nie będę ułaskawiony, ujawnię, kto za mną stał – napisał biznesmen.

Czytaj także:

Miller: Falenta może być poważnym problemem dla PiS

Komorowski: Duda ma na sumieniu ułaskawienie kolegów partyjnych

Do dzisiejszych doniesień "Rzeczpospolitej" odnieśli się posłowie PO-KO. Żądają przedstawienia informacji przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę oraz koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego.

- W kontekście tych informacji, które dzisiaj pojawiły się w mediach będziemy żądali na tym posiedzeniu Sejmu informacji pana prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, co zrobiono gdy list pana Falenty wpłynął do Kancelarii Prezydenta - poinformował Marcin Kieriński z PO-KO.

Poseł dodał, że nie może dochodzić do sytuacji, w której osoby skazane szantażują najważniejszych polityków w kraju. - W tej sprawie widać, że państwo rządzone przez PiS zachowuje się kompletnie indolentnie - dodał.