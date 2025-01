Nie będzie ograniczeń w sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych?

Dostępność alkoholu na stacjach benzynowych. „Musi być równość”

Podczas posiedzenia komisji wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros podkreślił, że resort otwarty jest na rozmowy i realizację pewnych rozwiązań na poziomie prawnym.

- Projekt został wpisany do programu prac w tym obszarze, w którym jest zgodna np. co do kwestii, np. związanych z tubkami, a co do niektórych propozycji mamy głos rozbieżny i jesteśmy w procesie uzgadniania wspólnego stanowiska. W wielu kwestiach jesteśmy zgodni, bo wiemy, że co do zasady alkohol szkodzi, ale pamiętajmy też, że jest w Polsce kwestia związana z wolnością prowadzenia działalności gospodarczej, ale też z równością.

Kością niezgody może okazać się zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w godz. 22:00-6:00. Jak podkreślił Jaros, dla resortu rozwoju każda działalność gospoda jest równie istotna, a wolność gospodarcza i swoboda prowadzenia działalności gospodarczej są wartościami chronionymi konstytucyjnie.

- (…) Nie może być tak, że to jest odcinkowo wprowadzone, że stacje benzynowe są tym objęte (zakazem sprzedaży alkoholu w godz. 22:00-6:00 -red.), a inna działalność gospodarcza nie jest objęta. Musi być równość. (…) Na pewno będziemy tego stanowiska cały czas bronili – podkreślił wiceminister rozwoju.