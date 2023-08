Naukowcy: Dodatkowe 76 minut poza domem może uratować wzrok dziecka

Z badania wynika też, że blisko co czwarty rodzic nigdy nie badał wzroku dziecka.

Optometrysta: Krótkowzroczność to nieodwracalna choroba

Optometrysta, Hamza Mussa, który współpracuje z GMAC mówi, że liczba przypadków krótkowzroczności u dzieci rośnie. - Stało się to globalnym problemem zdrowotnym, więc regularne badanie wzroku przez optometrystę jest ważna, by zidentyfikować problemy, zwłaszcza we wczesnym wieku - podkreślił Mussa.



Optometrysta dodał, że krótkowzroczność to "nieodwracalna choroba", która może być "przeszkodą dla dziecka w realizacji jego pełnego potencjału", stąd kluczowe są regularne badania wzroku dziecka.