Badacze z Nationwide Children's Hospital podczas konferencji American Academy of Pediatrics 2026 National Conference & Exhibition poinformowali o wzroście liczby przypadków zaawansowanego raka jelita grubego wśród młodych pacjentów.

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Coraz więcej młodych choruje na raka jelita grubego. Naukowcy apelują

Naukowcy przeanalizowali dokumentację 84 osób w wieku do 21 lat, u których chorobę zdiagnozowano w latach 2012–2023. Zebrane dane pokazały, że zaledwie 20 proc. pacjentów miało krewnego pierwszego lub drugiego stopnia, u którego wystąpił rak jelita grubego. Jednocześnie u większości chorych wykryto agresywną postać nowotworu w III lub IV stadium.

Autorzy badania zwrócili także uwagę na niepokojący wzrost zachorowań na raka jelita grubego wśród młodych osób. Podkreślili, że w tej grupie wiekowej nowotwór często zostaje wykryty dopiero na późnym etapie. Późna diagnoza w połączeniu z agresywnym charakterem raka może przekładać się na gorsze efekty leczenia. Eksperci poinformowali, że u ponad jednej trzeciej pacjentów biorących udział w badaniu doszło do wznowy choroby, a niemal połowa zmarła w jej następstwie.

4 najważniejsze symptomy raka jelita grubego. Nie wolno ich ignorować

Naukowcy przypomnieli również, jakie są najważniejsze objawy tego nowotworu. Wymienili ból w dolnej części pleców i brzucha, zmiany w rytmie wypróżnień, spadek masy ciała oraz krwawienie z odbytu. Jak podkreślili, symptomy te bywają bagatelizowane, głównie ze względu na to, że rak jelita grubego nadal stosunkowo rzadko występuje u młodych osób. Badacze zaapelowali, by nie ignorować niepokojących sygnałów.

– Rak jelita grubego niestety coraz częściej występuje u nastolatków i młodych dorosłych, a jego charakter różni się od postaci choroby diagnozowanej u starszych pacjentów. W chwili rozpoznania nowotwór często jest agresywny, znajduje się już w zaawansowanym stadium i wiąże się z dużym ryzykiem nawrotu oraz zgonu – zaznaczyła dr Erica Arnold z Nationwide Children's Hospital, autorka badania.

Marek Matacz (PAP)

mat/ agt/