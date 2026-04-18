Badanie przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Toronto, a jego wyniki opublikowali w czasopiśmie naukowym „American Journal of Clinical Nutrition”. To jedno z największych i najbardziej kompleksowych opracowań analizujących spożycie mleka oraz wskaźniki otyłości u dzieci na przestrzeni wielu lat.

Jak picie pełnotłustego mleka wpływa na ryzyko pojawienia się otyłości u dzieci

Naukowcy wykorzystali dane z badania kohortowego CHILD – prospektywnego studium obejmującego informacje i wskaźniki zdrowotne tysięcy dzieci od okresu przedurodzeniowego aż po okres dojrzewania.

We wspomnianym badaniu opiekunowie podawali informacje na temat zawartości tłuszczu w mleku spożywanym przez ich dzieci (mleko odtłuszczone, jednoprocentowe, dwuprocentowe lub pełnotłuste). Naukowcy zebrali dane z okresu od pięciu do ośmiu lat, w tym wskaźnik masy ciała (BMI), stosunek obwodu talii do wzrostu, masę tkanki tłuszczowej oraz wynikające z nich wskaźniki otyłości w stadium przedklinicznym i klinicznym.

Pełnotłuste mleko może zmniejszać ryzyko otyłości u dzieci

Autorzy badania odkryli, że ponad 90 proc. dzieci spożywało mleko przed ukończeniem 5. roku życia, z czego 24 proc. spożywało mleko pełnotłuste, a około połowa wszystkich dzieci biorących udział w badaniu piła mniej niż jedną szklankę dziennie. Jednak nawet przy tak niewielkim spożyciu, dzieci, które w wieku 5 lat piły mleko pełnotłuste, miały znacznie niższy wskaźnik BMI oraz o 69 proc. mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia otyłości w wieku ośmiu lat w porównaniu z dziećmi spożywającymi mleko odtłuszczone.

Przejście na mleko o niższej zawartości tłuszczu miało na celu ograniczenie tłuszczu w diecie, ale takie podejście może sprawiać, że umyka nam szerszy obraz sytuacji Kozeta Miliku, współautorka badania

Ponadto naukowcy zaobserwowali, że wyższa zawartość tłuszczu w mleku wiązała się z mniejszym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej u dzieci.

– Najważniejszym wnioskiem płynącym z tego badania jest to, że spożywanie pełnotłustego mleka nie wiąże się z większym ryzykiem nadwagi lub otyłości u dzieci, a może nawet sprzyjać zdrowszemu rozwojowi – podkreśliła Kozeta Miliku, współautorka badania cytowana przez komunikat Uniwersytetu w Toronto.

Odkrycie kanadyjskich naukowców podważa obecne wytyczne żywieniowe

Kanadyjscy badacze nie analizowali, w jaki sposób pełnotłuste mleko może zmniejszać ryzyko otyłości. Wysunęli jednak hipotezę, że tłuszcz mleczny może zwiększać uczucie sytości, ograniczając w ten sposób spożycie kalorii pochodzących z produktów ubogich w składniki odżywcze, a także może wpływać na bilans energetyczny i szlaki metaboliczne związane ze wzrostem i odżywianiem.

Jak podkreśliła Kozeta Miliku, konieczne są dalsze badania, aby zrozumieć mechanizmy zachodzące w tym procesie i dowiedzieć się, czy chroniące przed otyłością działanie pełnotłustego mleka we wczesnym dzieciństwie utrzymuje się w okresie dojrzewania i dorosłości.

Odkrycie kanadyjskich naukowców podważa obecne zalecenia dotyczące ograniczania spożycia tłuszczu mlecznego u dzieci i mogą stanowić podstawę przyszłych wytycznych żywieniowych. Badanie, jak zauważają jego autorzy, potwierdza bowiem pojawiające się już wcześniej dowody na to, że mleko o obniżonej zawartości tłuszczu nie zmniejsza otyłości u dzieci.

– Przejście na mleko o niższej zawartości tłuszczu miało na celu ograniczenie tłuszczu w diecie, ale takie podejście może sprawiać, że umyka nam szerszy obraz sytuacji. Myśląc o zdrowym rozwoju, należy wziąć pod uwagę ogólny kontekst żywieniowy. Wyeliminowanie tłuszczu nie sprawia automatycznie, że mleko odtłuszczone jest zdrowszym wyborem dla dzieci – zauważyła Kozeta Miliku.