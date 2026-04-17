Sąd zdecydował o utrzymaniu kary 25 lat pozbawienia wolności dla Mamuki K. – Gruzina, skazanego za zamordowanie w 2018 mieszkanki Łodzi Pauliny D. Wyrok jest łagodniejszy od kary dożywocia, którą wcześniej orzekł sąd apelacyjny i która uchylona została przez Sąd Najwyższy.

„Czujemy złość. Nie wierzymy w sprawiedliwość” – oświadczyła matka zamordowanej Pauliny D., która domagała się kary dożywocia dla sprawcy.

Sprawa Mamuki K., która znalazła dziś finał przed łódzkim sądem, jest jedną z najgłośniejszych zbrodni w ostatnich kilkudziesięciu latach.

Mamuka K. skazany na 25 lat pozbawienia wolności. „Nie wierzymy w sprawiedliwość”

Karę 25 lat więzienia orzekł w maju 2022 roku Sąd Okręgowy w Łodzi – została ona następnie zaostrzona do dożywocia przez łódzki Sąd Apelacyjny we wrześniu 2023 roku. W wyniku złożonej kasacji, Sąd Najwyższy uchylił wyrok dożywocia i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd Apelacyjny w Łodzi zdecydował 17 kwietnia 2026 roku o utrzymaniu kary 25 lat pozbawienia wolności dla Mamuki K.

Tym samym, 43-letni Mamuka K. spędzi w więzieniu łącznie 25 lat, z możliwością ubiegania się o skrócenie kary dopiero po 20 latach. Niemniej, ponieważ ostatnie 8 lat mężczyzna spędził w areszcie tymczasowym, już za 12 lat będzie on mógł wnioskować o wcześniejsze zwolnienie.

„Przez osiem lat rozdrapywania ran, wracamy do punktu wyjścia. Czujemy złość. Nie wierzę w wymiar sprawiedliwości. Nie wierzę, po prostu nie wierzę już. Uważam, że nasze prawo chroni oprawców” – skomentowała matka ofiary, domagająca się dożywocia dla mężczyzny. Prokurator Adam Latuszkiewicz z Prokuratury Rejonowej Łódź Polesie stwierdził z kolei, że jego zdaniem wyrok ten jest nieuczciwy zarówno dla rodziny zamordowanej kobiety, jak i dla żyjących sprawą obywateli. Zapowiedział jednocześnie, że prokuratura planuje wnioskować o sporządzenie uzasadnienia wyroku i sięgnąć po środki nadzwyczajne, która mogą skierować sprawę znów do Sądu Najwyższego.

W piątek 19 października 2018 roku Paulina D. wyszła ze znajomymi na imprezę. Całą noc spędziła wówczas w klubach przy ul. Piotrkowskiej. Kiedy kobieta nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną, bliscy powiadomili policję, która rozpoczęła jej poszukiwania. Po kilku dniach ustalone zostało miejsce zbrodni, a sprawcę – obywatela Gruzji Mamukę K. – ujęto w Kijowie.



