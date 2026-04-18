Konieczność wymiany bezterminowego prawa jazdy jest wynikiem zmian w przepisach unijnych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami, wszystkie nowe prawa jazdy wydawane od 19 stycznia 2013 r. posiadają datę ważności, która nie może przekraczać 15 lat. Wkrótce przepisy obejmą również posiadaczy bezterminowego prawa jazdy.

Koniec z bezterminowym prawem jazdy. Do kiedy kierowcy muszą je wymienić?

Wymiana prawa jazdy co 15 lat niebawem będzie obowiązkiem każdego kierowcy. Według szacunków dokument wydany bezterminowo posiada niemal 15 mln Polaków. W związku z ogromną skalą dokumentów podlegających wymianie, akcja będzie rozłożona na 5 lat.

Wiadomo już, że proces ruszy 19 stycznia 2028 r. Kierowcy będą mieli obowiązek wyrobienia nowego prawa jazdy do 18 stycznia 2033 r. Po tej dacie stare dokumenty, wydane bezterminowo – stracą ważność. W takim przypadku kierowcy groził będzie mandat za jazdę bez prawa jazdy w wysokości 1500 zł, a także zakaz prowadzenia dalszej jazdy.

Wymiana prawa jazdy. Co trzeba zrobić?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nowe prawo jazdy kategorii A i B jest wydawane maksymalnie na 15 lat, a kategorii C i D na 5 lat. Kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy, przy wymianie dokumentów nie będą musieli poddawać się badaniom lekarskim. Konieczne będzie natomiast złożenie wniosku w urzędzie i dokonanie opłaty administracyjnej za wydanie prawa jazdy w wysokości 100 zł. Ważne, by z wymianą zmieścić się w terminie do 18 stycznia 2033 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • aktualną, kolorową fotografię (35x45 mm),
  • kopię aktualnego prawa jazdy,
  • dowód opłaty za wydanie nowego prawa jazdy,
  • dowód osobisty (wymagany do ewentualnej weryfikacji).

Badania lekarskie są konieczne przy wymianie prawa jazdy, jeśli dokument został wydany na czas określony.

Wniosek o wydanie prawa jazdy składa się w urzędzie starostwa powiatowego, w urzędzie miasta lub dzielnicy. Czas oczekiwania na odbiór dokumentu wynosi do 9 dni roboczych od dnia, w którym urząd dostanie potwierdzenie opłaty.