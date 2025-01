Jak czytamy w poniedziałkowym komunikacie, użytkownicy poczty elektronicznej odbierają podejrzane e-maile, których nadawcą jest rzekomo Narodowy Fundusz Zdrowia. Z wiadomości dowiadują się, że zostali wybrani do otrzymania apteczki, opisanej jako „zestaw Medicare Kit”. Wiadomości są opatrzone nawet zdjęciem oraz logotypem Funduszu. Co więcej, treść e-maila jest napisana tak, że jego odbiorca jest przekonany, że trafiła mu się wyjątkowa szansa i nie może jej stracić.

Po kliknięciu linku "Wypełnij ankietę teraz”, użytkownik jest przekierowany na stronę internetową, która do złudzenia przypomina witrynę NFZ. Jest tam krótki formularz z pytaniami o dane kontaktowe, adres wysyłki apteczki i dane do karty płatniczej. Przesyłka nie jest bowiem bezpłatna. Kosztuje niewiele ponad 8 zł. Jak się okazuje, tu jest właśnie haczyk. – To oszustwo oraz próba wyłudzenia danych i pieniędzy – ostrzega Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ.

Narodowy Fundusz Zdrowia podkreśla w komunikacie, że nie wysyła maili z ofertą apteczki, nie sprzedaje też niczego w internecie i nie żąda żadnych pieniędzy, ani danych do płatności. Jednocześnie ostrzega, aby nie klikać w link, który pojawia się w wiadomościach e-mail z rzekomą ofertą „darmowej apteczki” i nie przekazywać danych w ankiecie. Może to grozić utratą danych oraz pieniędzy.



Foto: materiały prasowe NFZ

Przypomnijmy, iż w 2023 roku w Polsce stwierdzono prawie 83 tys. cyberprzestępstw. Tak wynika z szacunków „Rzeczpospolitej” bazujących na policyjnych danych dotyczących zdarzeń popełnianych z art. 267, 286 i 287 kodeksu karnego. Chodzi przede wszystkim o oszustwa internetowe i phishing. W ciągu ostatnich lat liczba stwierdzonych w Polsce cyberprzestępstw wzrosła o 72 proc. W przedpandemicznym 2019 r. było ich „tylko” 48,1 tys. Dwa lata później już niemal 79 tys., a najwięcej (88,5 tys.) w 2022 r.