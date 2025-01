Dzięki karcie EKUZ w przypadku choroby lub urazu otrzymamy pomoc medyczną na takich samym zasadach, jak obywatele danego kraju. Według danych, którymi dzieli się NFZ w wydanym komunikacie, w 2024 r. kartę wyrobiło ponad 3 mln osób. Zbliżające się ferie zimowe to czas, kiedy sporo osób wyjeżdża na narty za granicę. Pobyt na stoku wiąże się z ryzykiem urazów, a karta może przydać się w wielu awaryjnych sytuacjach.

Co daje karta EKUZ i jakie świadczenia są nią objęte?

Karta EKUZ uprawnia jej właściciela do korzystania z niezbędnego i nieplanowanego leczenia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej obowiązującego w danym państwie. Oznacza to, że można otrzymać nagłą pomoc medyczną np. w razie złamania nogi lub innych urazów. Z EKUZ możliwe jest też leczenie ambulatoryjne i szpitalne, w przypadku, gdy problem zdrowotny jest na tyle poważny, że nie można czekać z jego rozwiązaniem do momentu powrotu do Polski. Poza tym posiadając kartę, nie trzeba płacić za niektóre leki zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Należy pamiętać, że posiadacz karty otrzyma bezpłatną pomoc w takim zakresie, w jakim obowiązuje ona w państwie pobytu. W wielu krajach pacjenci muszą ponieść część kosztów leczenia.

Przykładowo, w Austrii pacjent płaci m.in. za każdy dzień pobytu w szpitalu (jeden dzień kosztuje od 12 do 20,10 euro), za ratownictwo górskie, medyczny transport lotniczy na terenie kraju oraz pokrywa 10 proc. kosztów zakupu wyrobów medycznych. Wiele osób wybiera się na narty również do Francji i Włoch. W pierwszym kraju trzeba będzie zapłacić m.in. za wizytę u lekarza ogólnego i dentysty (koszt 25 euro – NFZ zwraca zwykle około 70 proc. tej kwoty), za wizytę u specjalisty (około 25 euro), leczenie szpitalne (około 20 proc. kosztów) oraz transport sanitarny (NFZ zwraca 65 proc. kosztu). We Włoszech zapłacimy z kolei do 36,15 euro za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, pokryjemy część kosztów wizyty u lekarza specjalisty oraz część kosztów transportu do szpitala. Sam pobyt w szpitalu jest już jednak darmowy. Informacje o zasadach obowiązujących w poszczególnych krajach można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl.

Niezależnie od kraju, posiadając kartę EKUZ nie otrzymamy zwrotu kosztów powrotu do Polski w związku z nagłym zachorowaniem (chyba że dalsze koszty leczenia na kartę byłyby wyższe niż koszty transportu), kosztów akcji ratunkowych, planowanych zabiegów i operacji oraz podwyższenia standardu usług. W niektórych państwach, mimo posiadania karty, pacjent musi najpierw zapłacić za leczenie, a dopiero potem ubiegać się o refundację kosztów w NFZ.