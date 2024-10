Ten lek na cukrzycę nie jest już refundowany. Zmiany od października 2024

Minister Zdrowia nie może więc kontynuować refundacji leku Trulicity od 1 października 2024 roku na warunkach, które zaproponował podmiot odpowiedzialny.

To nie pierwsza sytuacja, w której podmioty te wycofywały się z polskiego rynku, kiedy musiały zgodnie z ustawą obniżyć ceny, dlatego też do ustawy został wprowadzony art. 13 ust. 2a, który miał umożliwić zróżnicowane sposoby wywiązania się z konieczności redukcji ceny leku, dla którego upłynęła wyłączność rynkowa lub ochrona patentowa. Zgodnie jednak z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Zdrowia, Eli Lilly Polska sp. z o.o. podjęło decyzję o tym, by nie dostosowywać warunków finansowych do obowiązujących przepisów prawa, co wynikać miało ze strategii marketingowej koncernu. Tym samym nie jest możliwa dalsza refundacja przedmiotowa.

Czy Trulicity wróci na listę leków refundowanych?

Lek może zostać ponownie objęty refundacją. Warunkiem jest, by podmiot odpowiedzialny złożył wnioski, które spełniać będą wymogi ustawy o refundacji. Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Zdrowia, koncern Eli Lilly Polska sp. z o.o. został o tym poinformowany.

Które leki przeciwcukrzycowe są nadal refundowane?

Choć Trulicity zostało wykreślone z listy leków refundowanych, nadal znajdują się na niej pozostałe leki z grupy analogów GLP-1 – Ozempic oraz Suliqua. Co ważne, są one finansowane, gdy przepisywane są pacjentom z cukrzycą typu 2 leczonym co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5 proc., z otyłością definiowaną jako BMI ≥ 30 kg/metr kwadratowy oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez białkomocz lub przerost lewej komory, lub retinopatię, lub obecność dwóch lub więcej głównych czynników ryzyka, takich jak: