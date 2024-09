Do przepisania marihuany leczniczej potrzebni są specjaliści. Lekarze POZ mają obiekcje

Omawiany projekt nowelizacji zakładał też, że osobistego zbadania pacjenta przy przepisaniu leku miałby dokonywać specjalista, a nie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

- W przypadku medycyny paliatywnej mamy pod opieką pacjentów hospicjum, którymi nie opiekują się już lekarze rodzinni. Dlatego ważne jest, aby specjaliści medycyny paliatywnej kontynuowali zainicjowane przez siebie leczenie bez każdorazowego badania pacjenta przy przepisywaniu leku. Jest to istotne także w sytuacji, gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie będzie się czuł kompetentny do wystawienia recepty na marihuanę medyczną i to z różnych powodów (brak dostatecznej wiedzy w tym zakresie, brak doświadczenia, brak przekonania co do tej grupy leków) – podkreśla dr Graczyk.

Z kolei Dariusz Bednarczyk podkreśla, że przy kontynuacji leczenia także lekarze POZ powinni móc wystawać recepty na marihuanę bez bez obowiązku każdorazowej wizyty. W przeciwnym razie doszłoby do graniczenia dostępności specjalistycznego leczenia przeciwbólowego.

Prezeska Aneta Jeglińska przypomina, że do Polski można implementować ugruntowaną w Stanach Zjednoczonych certyfikację lekarzy, którzy zdobyli specjalistyczną wiedzę na temat marihuany leczniczej i jej przepisywania. Ponadto, należy edukować społeczeństwo co do tego w jakich jednostkach chorobowych medyczna marihuana może pomóc i jakie zagrożenia niesie jej stosowanie rekreacyjnie. - O ile ograniczenie sprzedaży w receptomatach jest zasadne w przypadku opioidów, to marihuana lecznicza nie ma tak wysokiego potencjału uzależniającego – dodaje ekspertka.