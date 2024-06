Ratownik medyczny przyjedzie na motorze. To niejedyna zmiana

Ratownicy medyczni. Koniec problemu z transportem zwłok

Projektodawca wsłuchał się także w głos środowiska, precyzując, że zwłoki osób, które zmarły w karetce mają być przewożone do zakładu medycyny sądowej uczelni medycznej lub do prosektorium szpitala. Odkąd ratownik może wystawić kartę zgonu (czerwiec 2023 r.), nie może już przetransportować zwłok do szpitala w celu potwierdzenia śmierci. W każdym powiecie były natomiast w związku z tym ustalane różne procedury.

Ponadto, bezterminowo utrzymana zostanie możliwość kierowania połączeń alarmowych z nr 999 bezpośrednio do dyspozytorni medycznych, z pominięciem centrów powiadamiania ratunkowego. Dzięki temu znikną obawy co do dłuższego czasu połączenia, a tym samym opóźnienia w otrzymaniu pomocy medycznej.

Limit czasu na dojazd do pacjenta dla ratowników medycznych

Zgodnie z projektowanymi przepisami ZRM będzie musiał dotrzeć do pacjenta w czasie nie dłuższym niż 45 minut. Aby do tego doprowadzić, jeden szpitalny oddział ratunkowy zabezpieczy obszar zamieszkały maksymalnie przez 200 tys. mieszkańców.

Zmiany zawarte w nowelizacji dotyczą także lekarzy i pielęgniarek. Ci pracujący w zespołach ratownictwa medycznego będą musieli się doszkalać z zasad postępowania w stanach nagłych. Z obowiązku tego zwolnieni zostaną lekarze specjaliści medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarki z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, a także osoby odbywające specjalizacje w tych dziedzinach.