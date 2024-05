Do udziału w programie wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę, zawierające informację o zaawansowaniu ciąży w tygodniach.

W przypadku etapu poradnictwo i badania genetyczne oraz pobranie materiału płodowego do badań genetycznych (amniopunkcja lub biopsja trofoblastu lub kordocenteza) wymagane jest skierowanie z informacją o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę lub z etapu poradnictwo i badania biochemiczne lub poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 5 czerwca 2024 r.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że dzięki wprowadzonym zmianom zwiększy się dostęp do badań prenatalnych dla wszystkich kobiet w ciąży niezależnie od wieku. Jest to kolejny element pakietu dla kobiet „Bezpieczna, świadoma ja”. Według Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z programu badań może skorzystać ponad 210 tys. kobiet.