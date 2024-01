Wymóg uzyskania recepty na pigułkę „dzień po” wprowadzono odgórnie, siłowo, w sposób niekorespondujący z już funkcjonującymi pozwoleniami na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego – tak rząd argumentuje zmianę prawa farmaceutycznego. Projekt nowelizacji uzyskał aprobatę Rady Ministrów.

-Sprawa została sfinalizowana. Projekt ustawy zostanie przesłany do Sejmu. Mówimy o dostępie bez recepty dla zainteresowanych od 15. roku życia. Chodzi o jeden konkretny specyfik nazwany w ustawie – EllaOne. Jest to metoda, która uniemożliwia doprowadzenie do zapłodnienia. A więc nie jest to tabletka wczesnoporonna. Poniżej 15 roku życia wymagana będzie recepta. Takie rozwiązanie jest powszechne w Unii Europejskiej. Trzeba mieć odrobinę wyobraźni, żeby wiedzieć, jak działa ten lek. Czas odgrywa tu olbrzymią rolę. Fakt, że recepta była wymagana, oznaczał, że w wielu miejscach w Polsce antykoncepcja awaryjna była niedostępna dla zainteresowanych – argumentował premier Donald Tusk na konferencji prasowej.

W 2017 r., wprowadzając wymóg uzyskania recepty, tłumaczono, że lekarz będzie mógł ocenić, czy zastosowanie leku nie wpłynie negatywnie na stan zdrowia pacjentki. Argumentowano też, że należy zapobiegać upowszechnianiu stosowania i nieuzasadnionej konsumpcji hormonalnych środków antykoncepcyjnych do stosowania wewnętrznego.